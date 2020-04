L'université de Sousse remet un respirateur artificiel à lhôpital Farhat Hached

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, ont effectué ce jeudi 9 avril 2020, une visite de terrain à Sousse, au cours de laquelle ils ont présidé la cérémonie de remise d'un respirateur artificiel de l'université de Sousse à l'hôpital universitaire Farhat Hached.

Ce respirateur vient soutenir les différents départements dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le Covid-19.

Les deux ministres ont ensuite examiné le déroulement du travail et les conditions d’accueil des malades surtout dans les services d’urgence, de réanimation et de cardiologie ainsi que le protocole mis en place pour la prise en charge des patients Covid+.

Ils ont également assisté à une réunion à la faculté de médecine de Sousse comprenant un certain nombre d’universitaires, de médecins hospitaliers et d'experts pour débattre des perspectives de coopération et de partenariat entre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur pour soutenir la recherche médicale afin d’améliorer la qualité des services de santé au profit des citoyens, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de lutte contre le Covid-19.

La Tunisie a enregistré, jusqu'à la date du 8 avril, 628 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z