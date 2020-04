Un accord de financement de la Banque islamique de développement au profit de la Tunisie

Suite à sa rencontre avec le ministre du Développement et de la Coopération Selim Azzabi, aujourd’hui 9 avril 2020 via visioconférence, le président de la Banque islamique de développement Bandar Hajjar, a annoncé un accord de financement de 279 millions de dollars au profit de la Tunisie pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

Le financement susmentionné sera destiné à l'achat de médicaments et d’équipements médicaux pour la prévention, pour le renforcement des capacités des cadres médicaux et paramédicaux et des unités de recherche et développement. En plus, ce financement vise la mise en place d’une ligne de financement pour soutenir les petites, moyennes et micro-entreprises.

La réunion a également examiné la décision du Groupe de la Banque de lancer une plateforme numérique qui comprend diverses parties prenantes et institutions internationales dans le but d'accélérer les procédures et de raccourcir les délais afin de subvenir aux besoins des pays concernés.

Il convient de noter que le Groupe de la Banque islamique de développement est l'un des partenaires financiers les plus importants de la Tunisie, car il a accompagné l'État dans la mise en œuvre de nombreux projets d'infrastructure et de développement.

Rappelons que la Tunisie a instauré un confinement général depuis le 22 mars pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il est à noter que c'est Enova Robotics qui a développé cette technologie.

La Tunisie a enregistré, jusqu'à la date du 8 avril, 628 cas d’infections confirmées au Covid-19.

R.A