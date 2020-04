Malgré le coronavirus, nous aurons nos feuilletons pour le ramadan !

Dans un communiqué rendu public le 8 avril 2020, le ministère des Affaires culturelles a autorisé la reprise des tournages des feuilletons télévisés prévus pour le mois de ramadan.

Cette dérogation ne s’applique qu’aux sociétés de production audiovisuelle et aux chaines de télévision ayant déjà obtenu des autorisations de tournage. Cependant, le ministère exige que toutes les équipes techniques et artistiques soient totalement confinées pendant toute la durée du tournage et qu’elles soient testées au convid-19 avant et après le tournage.

Les responsables des tournages doivent s’engager également à ce que les équipes ne dépassent pas les 10 personnes dans les endroits fermés et 20 personnes dans endroits ouverts. Il est également exigé que tout le matériel et tous les lieux de tournage soient désinfectés.

Il est à noter que les feuilletons ramadanesques représentent une manne financière vitale pour les chaines de télévision qui réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires pendant le mois saint.

La Tunisie a enregistré, jusqu'à la date du 7 avril, 628 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.F