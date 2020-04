Groupe SAH : hausse des revenus consolidés de 19%

Le groupe SAH (Lilas) a annoncé des revenus consolidés en hausse de 19% pour ce premier trimestre 2020, passant de 135 millions de dinars à 160,6 millions de dinars (MD) au 31 mars 2020.

Sans les perturbations du mois de mars notamment la restriction des déplacements et la fermeture des frontières, les revenus consolidés auraient atteint 173,6 MD (+28,6). En effet, la société n’a pas pu livrer des commandes de 5 MD sur le marché local et de 8 MD pour les marchés libyen et algérien.

Ceci dit, le groupe a indiqué qu’il a sécurisé une solution maritime et rependra ses livraisons durant le mois d’avril vers la Libye.

S’agissant la société SAH, les ventes ont enregistré une baisse de 5,8% au premier trimestre 2020 par rapport à un an auparavant, maintenant le même niveau de ventes sur le marché local mais enregistrant une régression de 25,3% à l’export. Les commandes non-livrées ayant impacté son chiffre d’affaires.

SAH a précisé que la profitabilité du groupe devrait s’améliorer au courant du premier trimestre 2020 bénéficiant de l’impact de la baisse des prix des matières premières principales, l’optimisation du processus de ses opérations et la maitrise de ses charges financières par la limitation au recours à l’endettement financier.

Autre fait important les investissements ont atteint 5,7 MD (+155%) alors que le niveau d’endettement global est passé 149,7 millions de dinars au 31 mars 2020 (-4,8 MD).

En cette période de crise et étant parmi les secteurs prioritaires appelés à poursuivre leurs activités, le groupe SAH a mis en place un plan de continuité d'activité avec trois priorités définies : assurer la sécurité et le bien-être des employés dans les lieux de travail, continuer à répondre aux besoins des ménages et des professionnels et fournir un soutien à la communauté locale face à l’adversité.

D’après communiqué