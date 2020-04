Nissaf Ben Alaya : des personnalités connues ont caché leur séjour en Italie !

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alya a indiqué, ce mercredi 8 avril 2020, lors d'une séance d'audition par la commission de la santé au sein de l'ARP, que des personnalités connues et d’un certain niveau social sont parties en croisière en Italie et n’ont pas informé les autorités.

« Des personnalités très connues en Tunisie sont parties en croisière en Italie au moment de la propagation de l’épidémie dans ce pays. Elles sont rentrées depuis la France, et n’ont pas indiqué aux autorités leur présence en Italie sur les fiches de renseignement. Nous avons déployé un effort monstre pour effectuer la traçabilité et le suivi des voyageurs. Sans ce travail, on aurait enregistré des milliers de contaminations », précise Nissaf Ben Alaya.

D’autre part, elle a indiqué que la guérison de seulement 25 cas des personnes atteintes du Covid-19 revient principalement à la survie du virus dans le corps humain pendant une longue période.

Ainsi, Nissaf Ben Alaya a assuré que le rétablissement des personnes atteintes prend du temps. Dans ce ce contexte, elle a souligné que le nombre de personnes guéries dans le monde s'élève à 302 mille sur un total de 1 million et demi de cas positifs.

D’autre part, elle a indiqué que le taux de contamination le plus élevé a été enregistré dans les gouvernorats du sud tunisien. « Nous avons une moyenne de 7 cas par 100 mille habitants. D’ailleurs, quand le ministre de la Santé avait appelé au respect des mesures de confinement général, c’était dans l’objectif de sensibiliser les citoyens quant au danger de la propagation du virus », assure-t-elle.

Elle a, également, annoncé le décès d’une femme âgée de 85 ans dans le gouvernorat de Tunis hospitalisée à l’hôpital Abderrahmen Mami, précisant que la défunte avait présenté les symptômes de la maladie depuis le 22 mars 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

S.H