Lotfi Mraihi tente de minimiser la pandémie du Covid-19

Alors que les autorités tunisiennes veillent au respect strict des mesures de confinement, Lotfi Mraihi tente de minimiser l’impact de la pandémie soutenant qu’il « s’agit d’un virus comme un autre » !

« La contamination par le coronavirus est une chose anodine et elle est, dans la plupart des cas, bénigne. Cette contamination permet aux gens de développer une immunité contre ce virus et de ne plus l’attraper », a déclaré sur Jawhara Fm aujourd’hui mercredi 8 avril 2020, Lotfi Mraihi, secrétaire général de l’UPR et accessoirement médecin pneumologue.

Il ajoute : « ceux qui attrapent le Covid-19 n’en décèdent pas forcément et ne se retrouveront pas obligatoirement en réanimation ».

Celui qui était Covid+ il y a quelques jours, affirme que « l’état de panique actuel n’a pas lieu d’être mais que « la prudence est nécessaire surtout pour les personnes fragiles ».

Tout en saluant les efforts du ministère de la Santé, notamment les mesures de confinement général, Lotfi Mraihi prône la théorie de l’immunité collective partant du principe que « la contamination par le coronavirus est inévitable » et que « toute la population tunisienne finira par attraper le virus ».

L’immunité collective prévoit que la population développe des résistances immunitaires face à un agent pathogène viral en développant des anticorps. Une théorie que l’OMS juge « dangereuse » puisqu’elle relève à jouer à la roulette russe et à risquer la vie de nombreuses personnes qui pourraient développer des symptômes aggravés du virus. Cette théorie a aussi été mise à mal dans des pays comme le Royaume-Uni qui a fini, tardivement, par emboiter le pas à ses voisins européens en imposant des mesures de confinement.

Le 5 avril, Kamel Saïdi, coordinateur local du parti UPR est décédé après avoir été contaminé par le coronavirus. Lotfi Mraihi avait affirmé que Kamel Saïdi a attrapé le coronavirus à cause de son travail en contact avec les touristes, comme pour se décharger de toute implication dans la contagion du défunt.

Au total, cinq cadres du parti ont été testés positifs au virus, dont Lotfi Mraihi lui-même. Le parti avait créé la polémique après son meeting tenu le 7 mars dernier en pleine pandémie du Covid-19.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées. Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous). La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

S.T.