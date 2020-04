Covid-19: lavion militaire tunisien arrive en Chine et reçoit la commande médicale

L’avion militaire envoyé la veille en Chine pour récupérer du matériel médical au profit du ministère de la Santé sera de retour vendredi 10 avril courant, a annoncé le ministère de la Défense national dans un communiqué ce mercredi 8 avril 2020.

L’appareil est arrivé à Hong Kong à 9h30 du matin après un voyage de 24 heures. L’équipe médicale militaire tunisienne qui a accompagné ce vol a vérifié dans un premier temps la date de validité de la cargaison avant sa désinfection et son chargement à bord.

Dimanche dernier, un avion Tunisair a rebroussé chemin après quelques minutes de vol. Selon le directeur général de Tunisair Elyes Mnakbi, le fournisseur chinois avait informé les autorités tunisiennes qu’une partie des équipements et du matériel médicaux destinés à la Tunisie n’étaient pas encore prêts et certifiés selon les normes internationales.

Le soir même, le ministre de la Santé Abdellatif Mekki avait affirmé que l’avion Tunisair repartira vers la Chine dans les prochains jours. Au final, le gouvernement a opté pour un appareil militaire.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

