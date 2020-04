Ministère du Commerce : distribution de 1627 tonnes de semoule

Le ministère du Commerce a annoncé ce mercredi 8 avril 2020, qu’il a distribué, le 7 avril, 1627 tonnes de semoule dans les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Monastir, Mahdia, Sfax, Médenine, Gabès et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de distribution de semoule dans toutes les régions.

La répartition selon les gouvernorats se présente comme suit :

-Tunis: 182,5 tonnes

-Ariana: 143 tonnes

-Monastir: 152 tonnes

-Mahdia: 276 tonnes

-Sfax: 362 tonnes

-Gabès: 170,5 tonnes

-Médenine: 264 tonnes

Le ministère a également indiqué que 77 tonnes de semoule ont été distribuées dans les gouvernorats de Beja, Ben Arous, Kasserine, Nabeul et Sousse et 330 tonnes de semoule en conserve ont été distribuées dans les zones urbaines et les moyennes et petites zones réservées aux marques renommées.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas selon le bilan annoncé hier en Tunisie Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020. Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.M