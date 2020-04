Rached Ghannouchi soutient Samia Abbou et Zouhair Maghzaoui, menacés de mort

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié un communiqué aujourd’hui mercredi 8 avril 2020 pour annoncer son soutien aux députés Zouhair Maghzaoui secrétaire général du Mouvement Echaâb et Samia Abbou élue Attayar (Courant démocratique), visés par des menacés de mort.

Rached Ghannouchi, président de l’ARP, a tenu à exprimer « sa solidarité absolue » avec les deux représentants du peuple et a invité les autorités compétentes à ouvrir une enquête tout en leurs fournissant la protection nécessaire.

Dans ce communiqué, la présidence de l’Assemblée a déclaré que pendant que le peuple tunisien fait face à la pandémie du Covid 19, la menace terroriste essaye de saboter ces efforts. « Les ennemis de la religion et de la patrie n’obtiendront pas gain de cause », a assuré la présidence de l’ARP.

La présidence de l’ARP a également exprimé son attachement à l'unité nationale et à l’esprit de solidarité et d'abnégation exprimé par toutes les parties, les courants, les pouvoirs nationaux et la société civile, afin de relever tous les défis et remporter des victoires.

Hier, 7 avril 2020, le ministre de l’Intérieur avait informé les députés Zouhair Maghzaoui et Samia Abbou de l’existence d’un plan terroriste les visant. Zouhair Maghzaoui, menacé de mort depuis 2014, bénéficie déjà d’une protection sécuritaire. Samia Abbou a été convoquée en 2018 par la brigade d’El-Gorjani où l’a informée qu’elle fait l’objet de menaces de mort.

R.A