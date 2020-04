Pas de changement de lhoraire du couvre-feu

Réagissant à une information qui circule sur Facebook, selon laquelle l’horaire du couvre-feu sera changé dès jeudi 9 avril pour commencer à midi au lieu de 18h, le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayouni a démenti catégoriquement cette information.

Contacté par BNCheck, Khaled Hayouni a appelé à ne donner aucune importance aux intox qui circulent sur les réseaux sociaux et à se référer aux sources officielles pour s’assurer de la véracité des informations.

Concernant la circulation entre les gouvernorats, Khaled Hayouni a assuré que l’autorisation est toujours valable, contrairement à ce qui a été publié par certains internautes qui ont prétendu que l’autorisation de circulation entre gouvernorats n’est plus obligatoire.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a souligné que depuis le 27 mars 2020, 991 véhicules circulant sans autorisation préalable ont été saisis, et 1258 individus détenus pour non-respect du couvre-feu.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A