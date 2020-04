Décès du journaliste M'hamed Jaïbi

Le journaliste M'hamed Jaïbi est décédé, ce mercredi 8 avril 2020, après un long combat contre la maladie, a annoncé sa famille.

Né en 1952, M'hamed Jaïbi était journaliste au quotidien La Presse, où il a passé une grande partie de sa carrière. Il a occupé plusieurs postes notamment chef de service et rédacteur en chef.

Il est sorti à la retraite depuis juillet 2012 mais a continué à être éditorialiste-chroniqueur en sein du journal.

Véritable passionné, il avait déposé plusieurs demandes sous l’ancien régime pour créer son propre journal mais a essuyé de nombreux refus. Dans les années 2000, il a profité du vide juridique pour ouvrir un journal électronique hebdomadaire et bilingue, Lejournal.com et Aljarida.com. Mais faute de publicités et de ressources, il s’est résigné à y mettre fin en 2009.M'hamed Jaïbi était pharmacien, diplômé de la faculté de Pharmacie de Montpellier. Marié et père de deux filles.

Paix à son âme !

Nizar Bahloul et toute l'équipe de Business News présentent leurs sincères condoléances à toute la famille.