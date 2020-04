Abdelmajid Zar reçu par Nizar Yaiche

Le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche a reçu, ce mercredi 8 avril 2020 au siège du ministère, le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap) Abdelmajid Zar, accompagné par le membre du bureau exécutif de l’union Khaled Arak.

La rencontre a porté sur la situation générale du secteur de l'agriculture et de la pêche maritime ainsi que sur les propositions de l’Utap pour faire face à la crise du Covid-19 et les préparatifs pour l’après coronavirus, notamment en termes de soutien du secteur au niveau des exportations, du stockage et des industries alimentaires ou au niveau du soutien du stock stratégique de matériaux nécessaires pour maintenir le rythme de production.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

