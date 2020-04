Augmentation du prix de leau entre 13% et 52% selon les paliers

En pleine crise du coronavirus (Covid-19) et alors que le chef du gouvernement annonce tous azimuts des aides aux citoyens, notamment les démunis, voilà que le ministre de l’Agriculture Oussama Kheriji décide d’augmenter le prix de l’eau courante !

A rappeler que la dernière augmentation remonte à mai 2016.

Voici les nouveaux prix par palier :

- Une consommation inférieure à 20m3 par trimestre : 0,2 dinar HT (inchangé)

- Une consommation inférieure à 40m3 par trimestre : 0,495 dinar (elle était à 0,325 dinar)

- Une consommation inférieure à 70m3 par trimestre : 0,620 dinar (elle était à 0,450 dinar)

- Une consommation inférieure à 100m3 par trimestre : 0,940 (elle était à 0,770 dinar)

- Une consommation inférieure à 150m3 par trimestre : 1,110 dinar (elle était à 0,940 dinar)

- Une consommation inférieure à 500m3 par trimestre : 1,430 dinar (elle était à 1,260 dinar)

- Une consommation supérieure à 500m3 par trimestre : 1,490 dinar (elle était à 1,315 dinar)

On remarquera à travers ces paliers que le ministère a décidé de faire une augmentation de 170 millimes, toutes catégories confondues (sauf le palier supérieur qui a une augmentation de 175 millimes), mais en pourcentage, l’augmentation diffère entre les bas paliers et les paliers élevés et oscille entre 13% et 52% ! Aberrant quand on sait que ce sont ceux qui consomment le moins qui ont eu droit au pourcentage d’augmentation le plus élevé !

Comme d’habitude, le secteur hôtelier est celui qui est le plus touché par les augmentations, puisqu’on lui applique le palier le plus élevé. En revanche, les collectivités locales et le secteur agricole, les plus gros consommateurs d’eau continuent à bénéficier du palier le plus bas (200 millimes) et n’ont même pas droit à une augmentation comme le reste.

R.B.H