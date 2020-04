Abdellatif Mekki : la situation peut être rattrapée

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a indiqué, ce mardi 7 avril 2020, lors de son passage sur la chaîne Al Watania 1 qu’il a tiré la sonnette d’alarme à cause de la propagation horizontale de la maladie Covid-19 ce qui laisse l’Etat dans l’incapacité de déterminer les zones infectées.

Dans ce contexte, Abdellatif Mekki a ajouté que les fausses données fournies par les personnes atteintes du virus SARS-COV-2 induisent les autorités en erreur. « Ceci est très grave dans la mesure où nous ne pouvons établir toute la chaîne des contacts. Des personnes peuvent être contaminées et circuler librement dans la nature. Nous ne pourrons jamais contenir la maladie de cette manière ».

Il a ajouté qu’il est toujours possible de rattraper la situation en freinant la propagation du virus en se conformant à 100% aux mesures du confinement. « C’est dommage de rater ce qu’on a fait jusqu’ici, à cause de la nonchalance d’une minorité ».

Revenant sur l’affaire des équipements médicaux devant être importés de Chine, le ministre de la Santé a expliqué que le problème revient à un changement de réglementation en Chine. « Une nouvelle mesure a été prise par la Chine concernant les certificats de conformité aux normes le 31 mars 2020. Notre commande a été passée avant cette date. Les certificats étaient émis pour chaque lot, aujourd’hui, ils doivent être émis pour chaque carton. On nous a informé de la nouvelle, juste après le décollage de l’avion. Nous avons donc préféré qu’il rebrousse chemin, jusqu’à la régularisation de la situation. Dans tous les cas, nous allons récupérer notre commande, et un avion partira en direction de la Chine au plus tard dans les 24h qui suivent ».

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8247 dépistages réalisés, à la date du 7 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Le nombre de décès s’élève à 23 personnes : 4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à médenine, 1 à Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et 1 à Ben Arous

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H