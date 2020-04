Coronavirus - Mesures en faveur des subsahariens résidant en Tunisie

Une réunion de travail s’est déroulée ce mardi 7 avril 2020, en présence du ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, du ministre des Affaires sociales, Habib Kechaou et du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des droits de l'Homme et des Relations avec les instances constitutionnels et la société civile, Ayachi Hammami.

La réunion a été dédiée à l’examen de la situation des étrangers résidant en Tunisie, et en particulier les subsahariens, et sur la nécessité de les encadrer durant ce contexte exceptionnel en leur fournissant, sans les distinguer des citoyens, les besoins vitaux.

Au cours de cette réunion, il a également été convenu d'un ensemble de mesures relatives à l'action des associations qui contribuent à aider les étrangers vivant en Tunisie, tout en œuvrant à leur fournir des aides en nature et financières. Par ailleurs, les propriétaires sont appelés à reporter le paiement des loyers de mars et d'avril.

Il a également été décidé de ne plus comptabiliser les délais légaux de séjour en Tunisie, à partir du 1er mars et jusqu’à la fin de la crise sanitaire au niveau nationale et dans le pays d’origine des étrangers résidant en Tunisie. Il en est de même pour les délais d’expiration du visa dont le calcul a également été suspendu jusqu’à la fin de la crise sanitaire causée par le Covid-19.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z