Un premier cas dinfection au Covid-19 à la caserne de la Garde nationale à l'Aouina

Une source sécuritaire bien informée, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 7 avril 2020, à Business News, qu’une première infection au Covid-19 a été enregistrée aujourd’hui à la caserne de la Garde nationale de l’Aouina.

La même source a précisé qu’un agent de l’unité de la protection civile rattachée à l’atelier de la protection à la caserne s’est plaint de fièvre et a subi un test qui s’est révélé positif.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.





M.B.Z