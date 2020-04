Un avion militaire en direction de Hong Kong pour récupérer des équipements médicaux

D’après un communiqué publié par le ministère de la Défense aujourd’hui mardi 7 avril, un avion militaire a décollé de l’aéroport de Tunis ce matin vers 11h50 en direction de Hong Kong pour apporter des équipements et des fournitures médicales au profit du ministère de la Santé. Le retour de l’avion militaire vers la Tunisie est programmé pour le vendredi 10 avril.

Pour rappel, un vol de Tunisair a fait demi-tour alors qu’il se dirigeait vers la Chine, dimanche 5 avril 2020, après avoir été informé par le fournisseur chinois qu’une partie des équipements médicaux destinés à la Tunisie ne sont pas encore prêts et certifiés selon les normes internationales, et ce selon les explications du président directeur général de Tunisair Elyes Mnakbi.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

