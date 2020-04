Au ministère du Commerce : une réunion de travail sur la fourniture des masques multi-usages

Dans le cadre de la prévention de la propagation du Covid19, une réunion de travail a été organisée cet après-midi, mardi 07 avril 2020, au siège du ministère du Commerce, en présence du ministre du Commerce, Mohamed Msilini, du ministre des Affaires sociales, Habib Kechaou, de représentants du ministère de l'Industrie et de la protection civile ainsi que du directeur général de la Douane.

Lors de cette réunion, le ministre du Commerce a souligné la nécessité d'accélérer la fourniture de quantités suffisantes de masques, dans le contexte actuel où il y existe des rassemblements dans les marchés de gros et devant les bureaux de poste.

Lors d’une réunion tenue hier, lundi 6 avril 2020, les ministères de la Santé et de l’Industrie et des PME ont annoncé que le port de bavettes barrières deviendra obligatoire afin d’assurer la sécurité des citoyens appelés à se déplacer.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A