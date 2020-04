Sfax - Un mois de prison contre dix personnes ayant violé les mesures de confinement

Le syndicat des magistrats tunisiens a annoncé, ce mardi 7 avril 2020, que le tribunal cantonal de Sfax1 a condamné dix personnes à un mois de prison avec exécution immédiate pour violation des mesures de confinement imposé par la situation épidémique, et ce, conformément aux dispositions de l’article 312 du Code pénal.

Les dix personnes en question ont été prises en flagrant délit de rassemblement à 16h30 alors que le décret présidentiel avait interdit les rassemblements de plus de trois personnes en dehors des horaires du couvre-feu, limitant la circulation aux besoins urgents.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H