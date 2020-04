Mabrouk Korchid répond à ses détracteurs

Le député Tahya Tounes et ancien ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid a tenu à répondre, ce mardi 7 avrils 2020 dans un post Facebook, aux mensonges qui visent à le diffamer et qui sont véhiculés par diverses personnes sur les réseaux sociaux et à leur tête, toujours selon lui, le député Al Karama Maher Zid. Une réponse qui vient suite à la propagation à haut niveau de ces mensonges et la volonté de ses amis qu’il y mette un terme définitif.

Ainsi, M. Korchid a indiqué qu’il ne possède aucun immeuble à son nom personnel et que celui bâti à Médenine a été réalisé par une société de promotion immobilière dont il est simple associé.

Les travaux ont commencé avant qu’il ne rejoigne le ministère. Le PV d’inspection de fin de travaux délivré par la municipalité prouve définitivement ses dires et que l’immeuble, contrairement aux rumeurs, n’est pas bâti sur un terrain appartenant à la municipalité mais sur une propriété privée enregistrée dans le registre foncier depuis 20 ans.

L’élu souligne qu’un document factice circule sur les réseaux avec l’accusation qu’il est impliqué dans une affaire de corruption. "D’autres affirment que je suis propriétaire d’une banque, alors qu’il suffisait de consulter la bourse où les noms des actionnaires des banques sont communiqués", a-t-il affirmé.

Concernant sa photo en Iran, il a précisé qu’elle a été prise lors d’une visite d’une délégation tunisienne dont il était membre et où il a profité pour visiter plusieurs lieux phares. Ce qui ne le transforme ni en agent iranien, ni en chiite.

I.N