Déploiement de la plateforme tunisienne de recherche et développement

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé une mobilisation interministérielle ayant pour objectif de développer des solutions scientifiques et technologiques viables qui se traduisent en un portefeuille riche en produits et services destinés à répondre en premier lieu aux besoins du secteur de la santé en Tunisie. Ceci a été rendu possible à travers la création de la plateforme tunisienne de recherche et développement (http://rd-p.tn). Une action qui entre dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale dynamique de lutte contre la pandémie du Covid-19 par le gouvernement tunisien

Prennent part à cette initiative le ministère de la Santé publique, le ministère de la Technologie de l’information et de la Communication, le ministère de l’Industrie et des PME et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a d’ores et déjà lancé un appel aux universités et structures de recherche et d’innovation dans tout le pays afin de se mobiliser pour la création de solutions technologiques permettant de supporter le secteur de la santé dans les différents aspects et particulièrement ses besoins en équipements biomédicaux, outils et matériaux de protection et de prévention.

Le groupe interministériel a planifié l’organisation d’une exposition nationale virtuelle, une première dans son genre à l’échelle internationale, visant à promouvoir les solutions technologiques «Made In Tunisia» et par les «Tunisian Minds». Ainsi, mettre en avant le savoir-faire tunisien en matière de sciences, technologie et innovation appliqué à la lutte contre la pandémie Covid-19.

L’exposition virtuelle mettra également l’accent sur des axes déterminés en collaboration avec le ministère de la Santé et permettra de visualiser les prototypes de solutions technologiques à travers des vidéos, des animations et des interactions virtuelles avec les inventeurs, les développeurs et les chercheurs directement à partir de leurs laboratoires et milieux de travail. Elle sera diffusée en broadcast et potentiellement suivi par des milliers d’investisseurs en Tunisie et ailleurs en plus de l’ensemble des citoyens.

Sans se limiter, l’exposition vise les axes suivants :

- Moyens de protection individuelle : visières, gants, masques chirurgicaux, surblouses ou combinaisons, appareils de bio-nettoyage.

- Hygiène : gels, désinfectants, appareils de bio-nettoyage, produits chimiques de désinfection, pulvérisateurs et diffuseurs de désinfectants.

- Equipements et outils biomédicaux : machines de respiration, dispositifs et composants de gaz médicaux, machine de ventilation, moniteurs multi-paramètres, saturomètres (oxymètres), électrocardiographes, analyseurs des gazs du sang, pousse-seringues, idéolaryngoscopes, radio mobiles, écho mobiles, appareil d'hémodialyse.

- Tests de diagnostics : thermomètres à distance, capteurs, kits de tests.

- Applications informatiques : géolocalisation, logistique, Intelligence artificielle.

- Recherche & Développement : bioinformatique, biostatistiques, modélisations, recherche sur l’épidémiologie, diagnostic, traitement,

- Autres : mobilier hospitalier, lits de réanimation, matelas spécifiques, véhicules adaptés pour les soins sur terrain, constructions et structures légères adaptées, etc.

D’après communiqué