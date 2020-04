La municipalité de Tunis organise une opération blanche denterrement dun défunt du covid-19

La mairesse de Tunis, Souad Abderrahim a indiqué ce mardi 7 mars 2020, que la municipalité de Tunis organise aujourd’hui une opération blanche d’enterrement d’un défunt du covid-19 afin de simuler le déroulement de l’enterrement en total respect des mesures de précaution.

Dans une déclaration accordée à la radio Mosaïque FM, elle a ajouté que l’enterrement des victimes du covid-19 ne présente aucun danger pour les habitants à condition qu’il se déroule avec toutes les précautions que cela impose.

« Le but de cette opération blanche c’est de montrer aux agents municipaux comment se déroule l’enterrement des personnes décédées à cause du Covid-19 en respectant toutes les mesures de précaution et de prévention nécessaires » a-t-elle déclaré.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.M