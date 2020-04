Kaïs Saïed emménage au palais de Carthage

La direction générale de la sûreté du président de la République et des personnalités officielles, a annoncé, dans un communiqué publié ce dimanche 5 avril 2020, que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a dû emménager au palais de Carthage.

La direction sécuritaire a expliqué cette soudaine décision par l’exigence du contexte. La crise sanitaire que connait la Tunisie, suite à la propagation du Covid-19, appelle le président à se trouver à son bureau et sans interruption.

C’est donc semble-t-il un déménagement temporaire qu’effectue Kaïs Saïed au palais de Carthage et le communiqué ne précise pas si sa famille l’y a accompagné.

Le président, se voulant modeste et « proche du peuple », a refusé net depuis son investiture d’occuper son logement de fonction au palais présidentiel préférant demeurer dans sa propre maison à El Mnihla. Malgré les appels répétés des citoyens excédés par les embouteillages que causent ses déplacements et malgré le déploiement quotidien des moyens sécuritaires nécessaires à ses transports, Kaïs Saïed n’a pas fléchi, martelant qu’il a toujours « détesté les palais ». En bon « enfant du peuple », il a même dégainé aujourd’hui sa cravate rouge et son costard impeccablement droit pour porter les aides des plus démunis, sans masque ni protection aucune.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé aujourd’hui à 574 cas sur un total de 7.145 dépistages réalisés.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z