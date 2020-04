A Chott Meriem les voyageurs placés en quarantaine expriment de vives inquiétudes

Le centre de mise en quarantaine situé à Chott Meriem a enregistré ce dimanche 5 avril 2020, deux nouveaux cas d’infection au Covid-19. Ces nouveaux dépistages portent à 6 le nombre de cas enregistrés dans l’hôtel dédié à l’isolement de Tunisiens de retour de voyages à l’étranger.

Une personne confinée à l’hôtel Tergui, là où ont été enregistrés ces cas, a exprimé, dans une déclaration accordée à Business News, de vives inquiétudes sur la gestion des 244 personnes présentes sur place.

« Nous ne savons rien de ce qui se passe et nombreux confinés ici font preuve de beaucoup d’indiscipline. Ils sont dehors se promènent dans les jardins sans masque et se baignent même dans la piscine. Nous sommes ici depuis 14 jours et sommes censés partir demain mais on ne sait pas comment on va rentrer chez nous », nous a confié notre source à Chott Meriem.

La personne qui nous a contactés a précisé que seuls 50 tests devaient être faits sur plus de 200 personnes amenées au centre et, si le manque de moyens est « compréhensible », le dépistage de 6 cas dans l’hôtel appelle à élargir les tests afin de limiter les risques de contaminations à leur sortie du centre de mise en quarantaine.

« Nous sommes dans l’ignorance totale de ce qui va advenir de nous et nous nous sentons livrés à nous-mêmes. On a pris nos passeports et on dit aujourd’hui que les nouveaux cas enregistrés pourraient amener au report de notre départ. Nous ne savons même pas si les personnes testées positives ont été isolées et qui est entré en contact avec elles et nous demandons si, nous qui avons été prudents, allons partager un bus avec les autres pour rentrer chez nous » a-t-elle ajouté.

Les confinés de Chott Meriem se sentent ainsi abandonnés et avouent récolter des informations par ci et par là sans avoir le fin mot de l’histoire de la part des responsables. Ils considèrent leur départ comme un risque pour leurs familles et appellent à plus de clarté sur la situation au sein du centre.

« Les conditions ici ne sont pas mauvaises mais nous restons convaincus que le nombre de tests effectués est insuffisant pour dire que nous pouvons partir en sécurité. Nous avons aussi demandé des papiers attestant de notre quarantaine ici afin que des personnes puissent justifier leur absence de 14 jours auprès de leur employeur et sur cela aussi nous n’avons pas eu de réponse », a poursuivi notre témoin placé en quarantaine à Chott Meriem.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 574 cas sur en Tunisie un total de 7.145 dépistages réalisés.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z