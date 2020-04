Lancement de la chaîne éducative le 9 avril

C’est à partir du 9 avril 2020 que la Télévision nationale lance, Wataniya 3 la chaîne éducative qui devra diffuser des cours en cette période de confinement général.

Ecoles, collèges et lycées ont été fermés bien avant les vacances à cause de l’épidémie de Covid-19. La reprise des cours a été reportée avec la prorogation du confinement jusqu’au 19 avril. Pour l’heure, le ministère de l’Education n’évoque pas une année blanche, mais dit attendre l’évolution de la situation.

La Haica a approuvé la création de la chaîne éducative et l’établissement de la télévision tunisienne œuvrera de concert avec le ministère de l’Education pour la production et la diffusion des cours au profit des différents niveaux d’enseignement.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

I.L.