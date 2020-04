Lavion devant ramener des équipements médicaux de Chine rebrousse chemin

Un avion Tunisair à destination de la Chine a rebroussé chemin, ce dimanche 5 avril 2020, après quelques minutes de vol.

Selon les premières informations concordantes, cet avion devait ramener une trentaine de tonnes d’équipements médicaux commandés par la Pharmacie centrale. Plusieurs sources indiquent que les équipements auraient été rachetés par les Américains après avoir payé trois fois le prix.

Une autre version indique que l’Etat tunisien s’est désisté après avoir appris que les équipements en question ne sont pas conformes aux normes requises.

Cependant, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet.

Il faut dire qu’en cette période de crise sanitaire mondiale, les opérations de détournement de matériel médical sont devenues courantes. Au cours de la semaine, les Américains ont été accusés par les Français et les Allemands d’avoir détourné des cargaisons de masques et de matériel qui leur étaient destinés et ce à même le tarmac de l’aéroport chinois…

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.H