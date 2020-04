Abdellatif Mekki : des patients refusent dêtre placés dans les hôpitaux !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a publié, ce dimanche 5 avril 2020, un statut sur sa page personnelle Facebook, indiquant que certaines personnes atteintes du Covid-19 refusent d’être placées dans les hôpitaux et les centres d’accueil.

Abdellatif Mekki indique que la prise en charge des patients contaminés permet de réduire le risque de contamination puisque plusieurs d'entre eux ne respectent pas scrupuleusement les règles de l’auto isolement. Il ajoute que les malades seront placés sous un contrôle médical et bénéficieront du traitement selon le nouveau protocole afin d’accélérer la guérison et réduire le risque de complication.

« Toutes ces raisons servent aussi bien l’intérêt personnel des patients que l’intérêt collectif. Nous prions les malades ainsi que leurs familles de répondre aux efforts de la commission formée par le ministère de la Santé, pour contribuer à endiguer cette maladie en Tunisie. Au final et quoi qu’il en soit, la commission appliquera les consignes du ministère ! », assure Abdellatif Mekki.

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

S.H