Covid-19 : décès du coordinateur local de lUPR à Sousse ville

Le coordinateur local du parti UPR, Kamel Saïdi, est décédé après avoir été contaminé par le coronavirus, annonce ce dimanche 5 avril 2020, le secrétaire général du parti dans la région de Sousse. Kamel Saïdi est décédé à l’hôpital Farhat Hached à Sousse.

Paix à son âme.

Rappelons que le président du parti Lotfi Mraihi a déjà, créé la polémique en annonçant qu’il a été testé positif au Covid-19. Le meeting tenu par le parti en date du 7 mars 2020, serait l’origine de la contamination de plusieurs responsables du parti.

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.H