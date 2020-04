Abdellatif Mekki se réunit avec le comité de gestion des lits hospitaliers

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a présidé dans la soirée de ce samedi 4 avril 2020, une réunion du comité de gestion des lits dans les structures hospitalières publiques et privées.

Cette réunion, précise un communiqué du ministère, a été consacrée à l'examen des différentes préparations en cours au niveau des services de réanimation médicale des structures de santé publique et du secteur privé pour accueillir les malades du Covid-19.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, à la date du 4 avril courant. 58 cas étaient positifs sur 749 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 19 décès (3 à Sfax, 1 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia et 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid et 1 à Nabeul).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z