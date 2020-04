" Aux élus : si vous n'avez pas de connexion, votez par mail !

Confinement oblige, les règles de plénière de l’Assemblée des représentants du peuple permettent aux élus dans les régions, ne pouvant pas se déplacer dans les circonstances actuelles, de voter à distance. L’activation de l’article 70 de la Constitution réclamée par Elyes Fakhfakh pour pouvoir légiférer par ordonnance ne pouvant pas être retardée.

Le hic, c’est que depuis la veille, le spectacle est désolant en ce qui concerne le vote : des problèmes techniques à la pelle, des problèmes de connexion, etc.

Or, malgré l’ensemble de ces difficultés de la veille, rien n’a été entrepris. Des élus via leurs collègues présents évoquent des problèmes avec l’application et des soucis de connexion.

La réponse est vite venue : «si vous n’avez pas de connexion pour voter, votez par mail !». Les élus ont dû quitter leurs domiciles vers les sièges des gouvernorats et autres, pour pouvoir voter. Les demandes de vote par SMS ont été ignorées alors qu’on a accepté un vote assez bizarre : un élu qui s’est photographié avec son vote l’a fait parvenir à son collègue qui l’a envoyé par mail. Ce qui en dit long sur les procédés utilisés.

Ces débats ont couté une heure de temps, de réclamations et autres, alors que la méthode choisie était déjà fastidieuse : il faudra 3 à 4 heures de temps rien que pour le vote ! Les problématiques ont été résolues, mais à quel prix ?

I.N