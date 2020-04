La commune de La Soukra réclame la mise en quarantaine dun nouveau cluster

La commune de La Soukra demande l’intervention des autorités compétentes pour mettre en quarantaine une zone qu’elle considère comme étant un nouveau cluster du covid-19 dans sa juridiction et plus eaxctement à Dar Fadhal. Elle réclame une décision rapide à cet effet, craignant une contamination à grande échelle.

Pour revenir aux circonstances, un citoyen est décédé à Dar Fadhal à La Soukra le 1er avril 2020. Après coup, on a découvert qu’il était atteint du covid-19. Or, les services de la municipalité se sont aperçus après la révélation des analyses faites par le ministère de la Santé que le défunt a contaminé quelques membres de sa famille. Pire, le confinement sanitaire général n’a pas été respecté par les voisins du défunt et la commune craint une contamination communautaire, notamment pendant les obsèques et après.

Certains Tunisiens sont en train de prendre à la légère les mesures de confinent sanitaire général prenant des risques inconsidérés.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, à la date du 2 avril courant. 40 cas étaient positifs sur 606 analyses effectuées et sur 19.025 personnes en auto-isolation, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 18 décès (3 à Sfax, 1 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia et 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid et 1 à Nabeul).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N