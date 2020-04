Covid-19 : un comité spécialisé pour les dons au ministère de la Santé

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui 4 Avril 2020, le ministère de la Santé a annoncé que les dons et les subventions qui lui sont directement adressés ou à l'une de ses structures sont gérés par un comité spécialisé supervisé par Mohamed Meftah, directeur général de la gouvernance au ministère, qui est chargé de collecter et gérer tous les dons et les subventions.

Le ministère souligne également qu'il met en place un numéro de téléphone 80100316 au profit des donateurs pour répondre à leurs demandes, les orienter et faciliter le processus de don.

Le comité spécialisé reçoit des contributions en nature durant toute la semaine et organise une journée portes ouvertes à cet effet tous les dimanches au siège.

Pour rappel, le ministère de la Santé a publié jeudi 1er avril 2020 une liste des bénéficiaires des dons, selon laquelle le ministère estime que la somme totale des dons devrait atteindre les 3 millions de dinars tunisiens.

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

Rappelons que la Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

