Khemaies Jhinaoui : il faut penser à laprès covid-19

Le président du bureau politique de Nidaa Tounes et ancien ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui s’est interrogé si les dirigeants ont commencé à penser à l’après coronavirus, vu les changements importants et radicaux attendus aux niveaux international et national.

«Je souhaite à tous une bonne santé en ces circonstances difficiles. Je suis sûr qu'avec plus d'organisation, de constance et de respect des mesures annoncées par les autorités compétentes, nous pourrons faire face à cette pandémie meurtrière ... Nous apprendrons tous de cette expérience – malgré son amertume - au niveau de l'organisation, du leadership, de la gouvernance et de la gestion des crises ... mais nous devons nous préparer à l’après-épidémie : des changements importants et radicaux sont attendus aux niveaux international et national. Avons-nous commencé à y penser ?», a-t-il écrit dans un post Facebook ce samedi 4 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

