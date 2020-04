Chedly Fendri : la Bétadine ne protège pas du Covid-19

Dans une déclaration accordée à la radio Shems FM aujourd’hui samedi 4 avril 2020, le président du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie, Chedly Fendri, a nié que le gargarisme avec la Bétadine, le paquet vert, est un moyen de protection contre le Coronavirus en particulier chez les personnes présentant des symptômes primaires tels que maux de gorge et toux. Il s’agit d’une information annoncée par le Conseil national des pharmaciens assistants en Tunisie au sujet d'une étude réalisée par un professeur de pharmacie de l'Université de Bordeaux, en France.

Chedly Fendri a exprimé sa surprise à l’annonce de telles fausses informations : « des informations non officielles qui proviennent de Facebook et qui peuvent mettre en danger la vie des individus ». Dans ce sens, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie publiera un communiqué pour clarifier le sujet et éviter l'empressement des citoyens à acquérir de la Bétadine.

S’agissant des médicaments, Chedly Fendri a souligné que tout médicament qui prouve son efficacité dans d'autres pays va être adopté par la Tunisie aussi, comme ce qui s'est passé avec l'expérience de la chloroquine.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

R.A