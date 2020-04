Mehdi Taje nommé directeur du département des Etudes et Recherches à lItes

L’expert en géopolitique et en méthodologies de l’anticipation, Mehdi Taje a été nommé directeur du département des Etudes et Recherches à l’Institut tunisien des Etudes stratégiques (Ites).

A l’annonce de sa nomination, Mehdi Taje s’est exprimé en ces termes : « C'est un véritable challenge tant les enjeux et défis quant au présent et à l'avenir sont nombreux pour la Tunisie. J’œuvrerai de mon mieux afin que l'ITES retrouve sa vocation de Vigie, de boîte à idées, d'incubateur de la pensée stratégique visant à éclairer le décideur en ces temps plus que jamais tourmentés ».

Mehdi Taje, est diplômé de l’Université Paris 2 Assas, de Paris V René-Descartes et du Collège de Défense de l’OTAN à Rome.

Senior Expert en géopolitique et en méthodologies de la prospective et de l’anticipation, il enseigne ces disciplines au sein d’institutions académiques et militaires tunisiennes et étrangères. Son champ d’expertise se focalise sur la géopolitique du Maghreb, du Sahel africain et du théâtre méditerranéen et moyen-oriental. M. Taje dirige le cabinet de conseil Global Prospect Intelligence spécialisé dans l’analyse géopolitique et prospective et l’évaluation des risques et des opportunités. Il préside également l’IVASP (Institut de Veille et d’Analyse Stratégique et Prospective), Think Tank qu’il vient de créer au mois de janvier 2019 constitué d’un board de 14 éminentes personnalités tunisiennes dont d’anciens hauts diplomates, professeurs universitaires émérites, chefs d’entreprises, hauts gradés militaires à la retraite, anciens ministres, etc.

D’octobre 2015 à octobre 2017, M. Taje a dirigé le département Politiques publiques, Etudes stratégiques et prospectives à l’Institut tunisien des Etudes stratégiques.

