SOS Racisme condamne les propos tenus sur LCI et exige des excuses

L’Association française, SOS Racisme, s’est indignée, dans un communiqué publié ce vendredi 3 avril 2020, des propos tenus par deux médecins hier sur la chaîne LCI qui tombent d’accord à l’antenne sur le projet d’utiliser les Africains comme cobayes pour tester des vaccins contre le virus Covid-19.

L’association a affirmé avoir saisi le CSA, l'autorité française de régulation de l'audiovisuel, qui a accusé réception de la démarche, tout comme elle a pu s’entretenir avec la direction de la chaîne.

En effet, hier vers 15h55 en direct sur LCI, le Professeur Locht, directeur de recherche à l’Inserm et le Professeur Mira, chef de service à l’hôpital Cochin, ont échangé sur l’antenne pour tomber tous les deux d’accord sur l’intérêt de prendre les Africains pour cobayes. Ainsi, le Professeur Mira a déclaré : « Si j’étais un peu provocateur, je dirais qu’on pourrait aller faire les tests en Afrique. Ils n’ont pas de masques, pas de traitement, pas de système de réanimation, on peut donc aller tester chez eux… C’est un peu comme quand on teste des vaccins contre le SIDA sur des prostituées car on sait qu’elles ne se protègent pas ! » . Quelques instants plus tard, le Professeur Locht précise que des démarches sont en train d’être réalisées pour aller effectuer ces tests en Afrique.

SOS racisme a condamné la comparaison, strictement réservée aux Africains, avec le SIDA et les prostituées, estimant qu’elle est de nature à interroger cet échange.

« Dans les circonstances sanitaires actuelles, il est fondamental que l’ensemble des institutions ici concernées – le CSA et les autorités sanitaires – soient d’une extrême fermeté sur la déontologie, qui concerne également la nature des expressions publiques du corps médical. Cette fermeté devrait d’ailleurs être notamment exprimée à l’endroit de ces dispositifs télévisuels qui deviennent des spectacles dans lesquels des médecins – qui cherchent pour certains à devenir des « bons clients » – n’ont finalement pas grand-chose à faire. SOS Racisme attend des institutions concernées ces rappels fermes, de LCI qu’elle revienne sur cette séquence autrement que pour la valider et des deux médecins concernés des excuses » a conclu l’Association.

D’après communiqué