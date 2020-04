Ghazi Chaouachi : les procédures de cession ne concernent pas les médias confisqués

Le ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a précisé ce vendredi 3 avril 2020, dans un communiqué, que le ministre Ghazi Chaouachi ne visait pas, dans sa déclaration accordée à la radio nationale, les médias confisqués (Dar Essabah, Shems FM et Zitouna FM), mais les entreprises et biens confisqués à vocation commerciale et ce, en réponse au communiqué du Syndicat national des journalistes tunisien (Snjt) et celui du syndicat des médias.

Le ministère assure qu’il s’engage à examiner la situation des médias confisqués suivant une vision partagée par toutes les parties concernées, en tenant compte des intérêts de ces entreprises et en préservant leurs effectifs.

Rappelons que le syndicat des journalistes et le syndicat général des médias relevant de l’Union générale du travail (Ugtt) ont dénoncé, ce vendredi 3 avril, la déclaration du ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières affirmant que la commission de gestion des biens confisqués a décidé de reprendre les procédures de cession de Dar Essabah et Shems FM.

I.M