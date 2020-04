La Haica publie un décret pour réglementer le rôle des médias dans le soutien à la lutte contre le Covid-19

La Haica a publié ce vendredi 3 avril 2020 un décret comportant une série de décisions visant à réglementer et contrôler le rôle des médias dans le soutien à la lutte nationale contre le Covid-19.

La Haica a précisé que ces décisions s’appliquent à tous les médias audiovisuels de la date de sa publication à celle de l'annonce de la suspension de sa mise en œuvre par l'autorité.

Elle indiqué que les médias audiovisuels devront s’engager à ne traiter le sujet du Covid-19 que dans des programmes spécialisés, des émissions d’actualité ou des Talkshows liés aux affaires publiques.

Les médias audiovisuels devront faire appel à des spécialistes pour discuter des politiques de santé publique et des procédures suivies pour lutter contre le Covid-19. Ils devront également s'engager à ne pas apporter de modifications fondamentales à la programmation afin de garantir le droit du téléspectateur à une variété de contenus.

Les médias audiovisuels s'engagent également à ne pas filmer directement depuis les hôpitaux et les sites de quarantaine obligatoire, sauf après coordination avec les services de santé.

Et ils s'engagent à ne pas révéler l'identité des patients ou de ceux qui sont en quarantaine volontaire ou obligatoire sans leur permission.

Les médias audiovisuels devront prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la protection des journalistes et de tous leurs employés et pour respecter toutes les consignes de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des studios pendant le tournage.

La Tunisie enregistre actuellement 455 cas, 5 rétablissements et 14 décès selon dernier bilan du ministère de la santé publié le 2 avril 2020.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z