Lutte contre le Covid-19 : la Corée du sud prête à soutenir la Tunisie

Le ministre de la Santé Abdellati Mekki a reçu, ce vendredi 3 avril 2020, l'ambassadeur de la Corée du sud en Tunisie Cho Koo-Rae.

L’ambassadeur sud-coréen a fait part, à cette occasion, de la disposition de son pays à soutenir la Tunisie, en fournissant du matériel et des équipements médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Corée du sud dans le domaine sanitaire et la coordination des efforts entre les deux pays pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

La Tunisie enregistre actuellement 455 cas, 5 rétablissements et 14 décès, selon le dernier bilan publié par le ministère de la santé jeudi 2 avril 2020.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.M