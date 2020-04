Jamel Ksibi appelle à sauver le secteur du bâtiment

Le directeur de la Fédération nationale du bâtiment relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Jamel Ksibi, a affirmé, lors de son passage vendredi 3 avril 2020 à Express FM, qu’un grand nombre de promoteurs ont payé leurs salariés au mois de mars malgré la crise que traversent les entreprises du bâtiment, en particulier, les TPE (très petites entreprises).

Il appelle certains départements ayant des revenus à reprendre leurs activités et payer leurs factures auprès des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. « On doit œuvrer ensemble pour éviter une chute du secteur » a-t-il ajouté.

Jamel Ksibi a également préconisé de demander aux investisseurs étrangers de financer à 100% les projets en Tunisie au lieu de 70% pour fournir des liquidités, tout en mettant l’accent sur l’importance du secteur du bâtiment pour relancer l’économie tunisienne.

I.M