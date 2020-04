LUtica inquiète de la situation de centaines de milliers dentreprises

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) s'est dite préoccupée par la situation de centaines de milliers d’artisans, de professionnels, de transporteurs et de chefs d’entreprises, dont l’activité a été totalement arrêtée et qui se sont retrouvés sans revenus, incapables d’assurer les moyens de subsistance de leurs familles.

Dans un communiqué publié ce jeudi 2 avril 2020 et signé par son président Samir Majoul, la centrale patronale vu le développement de la situation du pays avec la crise du Covid-19 et le confinement sanitaire, alerte sur les répercussions sur les TPE, PME et même les entreprises d’une taille assez conséquente qui désormais souffrent d’un manque de liquidités à cause d’une activité réduite ou carrément à l’arrêt.

Le patronat appelle le gouvernement à considérer en urgence toutes ces situations et à adopter des solutions qui garantissent à ces professionnels et à ces entreprises de surmonter cette période difficile, de les préserver ainsi que le tissu économique national, de telle sorte à permette un retour rapide à un rythme normal d'activité, d'investissement, d'exportation et d'emploi une fois que le pays aura surmonté cette épreuve.

L’Utica a tenu, en outre, à souligner que certaines entreprises poursuivent leurs activités, ayant des autorisations de la part des autorités compétentes. Ces entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. La plupart d'entre elles œuvrent dans des domaines qui fournissent des besoins fondamentaux notamment la nourriture, la santé, les médicaments, l'hygiène, les services, le transport et le commerce.

Dans ce cadre, elle a tenu à saluer ceux qui continuent à travailler et à fournir aux citoyens les biens et services de première nécessité en cette période délicate que traverse notre pays, notamment les grossistes et les détaillants, en appelant à les protéger et à faciliter leur travail.

La centrale patronale aussi voulu faire une mise au point. Elle ne défend que les entreprises organisées engagées à appliquer les lois du pays et qui opèrent dans le cadre de la transparence. Elle a condamné fermement toute violation de la loi ou tout monopole/spéculation ou non-respect des prix. Elle a affirmé que le secteur organisé est l'un des plus touchés par les pratiques illégales et le commerce parallèle.

L’union a exprimé son regret face aux doutes formulés à l’encontre des entreprises et du secteur privé organisé et de leur rôle national. Elle met en garde contre les dangers de cela et appelle à arrêter les accusations et les surenchères, car la Tunisie a aujourd'hui le plus grand besoin d'unité nationale et pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus.

Le patronat réaffirme qu’il est une organisation nationale non-politique mais concernée par les affaires politiques : elle se tient à équidistance de toutes les forces politiques et bâtit ses liens sur la base de la transparence, de la clarté et de la réalisation de l'intérêt public.

L'Utica rejette toute ingérence qui affecte son indépendance et rappelle qu’elle a toujours exigé le respect de la loi notamment en ce qui concerne le financement du travail politique. Elle d’ailleurs appelé à une révision de cette loi pour incarner la transparence et a aussi exprimé à maintes reprises sa condamnation, que ce soit pour les politiciens qui réclament des financements douteux et illégaux, que de ceux qui financent la vie politique illégalement. Elle condamne aussi le racket et les pressions opérées sur les chefs d’entreprises pour les amener à financer les politiques.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 455 cas sur un total de 5.130 dépistages réalisés.





Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 14 décès (3 à Sfax, 1 à Sousse, 2 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia et 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 1 à Tunis, 2 à Medenine et 1 à La Manouba).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

