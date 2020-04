Création prochaine dune chaîne télévisée éducative

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a décidé, ce jeudi 2 avril 2020, à l’issue de sa réunion, d’accepter la demande du directeur général de l’établissement de la télévision tunisienne, Mohamed Lassâad Dahech de créer exceptionnellement une nouvelle chaine télévisée éducative « Watanya éducative ».

Dans un communiqué, on a précisé qu’une convention sera conclue, dans les prochains jours, pour organiser le travail de la chaîne télévisée.

L’établissement de la télévision tunisienne œuvra, en collaboration avec le ministère de l’Education, pour produire et diffuser des cours de soutien scolaire à tous les niveaux d’étude via la nouvelle chaîne télévisée et ce, dans le cadre d’une convention de coopération qui relie les deux parties.

