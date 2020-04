Nissaf Ben Alaya : le nombre de cas de Covid-19 se stabilise mais il faut rester vigilants !

La directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a estimé que les cas de contamination au Covid-19, annoncés quotidiennement, sont dans une courbe stable. Ceci dit, elle appelle à plus de vigilance de la part des citoyens et un maintien des mesures préventives.

Ainsi et dans une déclaration à l'agence de presse Tap ce jeudi 2 avril 2020, Mme Ben Alaya a précisé que la hausse des dépistages effectués de 400 à 500 tests quotidiens ne s’est pas traduite par une explosion des nombres des contaminés, la moyenne des contaminations quotidiennes se situant entre 30 et 40 cas confirmés. "Il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et il est important de rester vigilants", a-t-elle cependant recommandé.

Cette stabilisation est due aux mesures de prévention prises par l’Etat tunisien et qui ont permis de maitriser jusqu’à cette heure le nombres de contaminations.

S’agissant des 10.000 analyses que le gouvernement compte effectuer, elle a affirmé qu'elles seront concentrées sur les zones où la contamination communautaire est en accélération et en particulier sur les citoyens ayant eu des contacts avec des personnes contaminées.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 423 cas sur un total de 4.456 dépistages réalisés. A la date du 31 mars, 30 cas étaient positifs sur 550 analyses effectuées la veille.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissement et 12 décès (à Sfax 3, à Sousse 1, à l’Ariana 2, au Kef 1, à Mahdia 1, à Bizerte 1, à Tataouine 1, à Tunis 1 et à Médenine 1)

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

