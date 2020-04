Khalil Ghariani : il faut que lEtat détaille son besoin pour le fonds 1818

Le membre du bureau exécutif de l'Utica, Khalil Ghariani, était l’invité ce jeudi 2 avril 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Sur la participation des entreprises privées au fonds 1818 dédié à la lutte contre le nouveau coronavirus, Khalil Ghariani a souligné que l’Etat devrait dresser un programme clair et détaillé et le soumettre aux donateurs ainsi qu’un compte rendu actualisé de ce qui a été fait. « On dit que les dons reçus sont insuffisants mais on n’a pas du tout fixé le besoin. Il faut expliquer ce qu’il faut rassembler, pourquoi on a besoin d'une telle somme puis où elle a été investie » a-t-il précisé.

Khalil Ghariani a été appelé à commenter les propos du président de l’Utica, Samir Majoul, qui a déclaré que les entreprises pourront aider l’Etat à faire face à la crise causée par le Covid-19 « si on les débarrasse du cauchemar fiscal ».

« Samir Majoul a lancé un cris d’alerte pour les entreprises qui sont appelées à affronter cette crise et qui demandent depuis des années qu’on améliore leur situation. Les entreprises ne demandent pas des bonus et ne font pas de caprices. Le gouvernement a mis en place des mesures, décidées dans le cadre de cette crise sanitaire certes, mais qui sont un droit, même ancien, des entreprises. Samir Majoul ne fait pas de demi-mesure mais il est connu pour sa franchise et ne fait pas de politique. Le fond de ce qu’il a dit est vrai et c’est le plus important » a-t-il expliqué.

« Le tissu économique est fait pour sa grande part de PME et ces entreprises qui ne travaillent plus depuis un mois devront payer leurs allocations à la CNSS le 15 avril puis les salaires des employés. La plupart des entreprises vivent au jour le jour et connaissaient déjà des difficultés. Certains secteurs étaient en détresse et sont pratiquement morts avec l’apparition de l’épidémie, par exemple le secteur des cuirs et des chaussures ou l’imprimerie pour ne citer que ces exemples » a poursuivi Khalil Ghariani.

Le membre de l’Utica a estimé que les mesures annoncées par le gouvernement sont globalement satisfaisantes mais qu’elles ont tout de même tardé et auraient dû être décrétées bien avant la crise sanitaire. Il a ajouté que de nombreuses entreprises vont entrer en chômage technique et que la mesure prévue par l’Etat est de donner 200dt, sur un mois, aux employés qui s’inscriront sur le portail. « Oui mais 200dt et le reste ? Et il ne faut pas oublier qu’il y’aura bientôt le mois de Ramadan » s’est interrogé M. Ghariani.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 19 avril.

M.B.Z