Othman Battikh : une seule personne suffit à faire la prière pour un défunt du Covid-19

Le mufti de la République tunisienne, Othman Battikh, a indiqué que la toilette mortuaire est une tradition (sunna) alors que la prière pour les morts est une obligation (fardh) et qu’elle peut être effectuée par une seule personne.

La virulence du Coronavirus a obligé les musulmans à modifier certains de leurs rites pour se prémunir de la pandémie. Dans une déclaration à Mosaïque FM, M. Battikh a expliqué que la dépouille d'un défunt du covid-19 est traitée d’une manière spécifique : elle est mise dans un sac mortuaire, désinfectée puis mise dans un cercueil.

«En islam, la toilette mortuaire est une sunna mais la prière pour le défunt est un fardh. Une seule personne suffit à faire cette obligation», a-t-il précisé.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 423 cas sur un total de 4.456 dépistages réalisés. A la date du 31 mars, 30 cas étaient positifs sur 550 analyses effectuées la veille.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissement et 12 décès (à Sfax 3, à Sousse 1, à l’Ariana 2, au Kef 1, à Mahdia 1, à Bizerte 1, à Tataouine 1, à Tunis 1 et à Médenine 1)

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N