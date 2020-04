Elyes Fakhfakh : mesures sociales en faveur des professions en chômage technique

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a présidé ce mardi 31 mars 2020, un conseil ministériel dédié à la mise en œuvre des mesures sociales annoncées concernant les aides financières et les mesures liées aux institutions et professions en chômage technique.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, l'Etat fournira, par le biais de l'Union tunisienne de sécurité sociale, 60.000 colis de denrées alimentaires, qui seront livrés au domicile des bénéficiaires à partir du vendredi 3 avril et jusqu'à la fin du mois du Ramadan.

Par ailleurs, il a été décidé en coordination avec les ministères de l’Education, des Affaires sociales, de la Défense et de l’Intérieur, d’ouvrir une école dans chaque municipalité pour accueillir les aides et les livrer aux familles nécessiteuses et ce, en coopération avec la société civile.

Elyes Fakhfakh a recommandé de raccourcir les délais de la distribution des aides et de respecter les mesures du confinement général lors de l'organisation de la distribution pour éviter la fréquentation et les files d’attente et ce dans le but de préserver la santé des citoyens.

Rappelons que le chef du gouvernement a décidé, 21 mars 2020, pour préserver les postes d’emploi et garantir le revenu des ouvriers et des salariés lors du confinement :

-L’ouverture d’une ligne de financement d’une valeur de 300 MDT en tant qu’aide aux ouvriers mis au chômage technique.

-La réservation de fonds financiers exceptionnels d’une valeur de 150 MDT au profit des classes défavorisées qui seront accordés sous forme d’allocation.

-Le report du paiement des mensualités des crédits bancaires pour 6 mois pour les salariés dont les revenus mensuels ne dépassent pas 1000 DT.

I.M