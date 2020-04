Kaïs Saïed amnistie 1420 détenus supplémentaires

Le président de la République, Kaïs Saïed a décidé, ce mardi 31 mars 2020, de gracier 1420 détenus qui seront tous libérés. Il s’agit d’une liste complémentaire à celle annoncé le 20 mars dernier et qui bénéficié à 1.856 autres à l’occasion du 64ème anniversaire de l’Indépendance de la Tunisie.

L’objectif étant de réduire la pression carcérale et de contribuer à préserver la santé de tous les Tunisiens.

Le chef de l’Etat a ordonné la désinfection de l’ensemble des institutions pénitentiaires pour soutenir les efforts des services sanitaires contre le Covid-19.

La décision a été prise le jour même lors d’une rencontre qui a réuni la ministre de la Justice Thouraya Jeribi et les membres de la commission d’amnistie composée du procureur général de la République, directeur des services judiciaires Imed Dérouiche, du procureur général chargé des Affaires pénales Jamel Sahhaba et du directeur général des prisons et de la rééducation Elyes Zalleg. Cette réunion a permis au chef de l’Etat d’étudier les résultats des travaux de la commission en ce qui concerne les dossiers de 2.022 prisonniers.

