Yadh Elloumi intronisé président de la commission des finances

Rached Ghannouchi le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a annoncé ce mardi 31 mars 2020, l’intronisation du nouveau président de la commission des finances Yadh Elloumi (parti Qalb Tounes).

Rached Ghannouchi a insisté sur le rôle important de la commission des finances dans cette période critique, et la nécessité qu’elle ait une vision précise pour prévenir les conséquences négatives sur les finances publiques et la situation financière et économique générale du pays.

Yadh Elloumi de son côté, a assuré que la commission dispose des moyens nécessaires pour assurer la continuité de son travail, déclarant qu’elle a les compétences et les moyens technologiques pour exercer ses obligations

Le président et les membres de la commission ont fait appel au gouvernement pour présenter rapidement les législations dont le pays a besoin, pour accélérer l’exécution des mesures annoncées au profit des entreprises et des particuliers, notamment les catégories démunies et sans revenus.

R.A