Samir Majoul reçu par Mohamed Ali Toumi

La situation du pays en cette conjoncture de lutte contre la propagation du covid-19 et les répercussions négatives sur les différents secteurs suite au confinement général, ont été l’objet de la rencontre tenue la veille lundi 30 mars 2020, entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul.

A cette occasion, la nécessité d'unir les efforts de toutes les parties prenantes et des structures concernées ainsi que de mobiliser des ressources pour surmonter cette crise sanitaire a été abordée.

M. Toumi a affirmé que le ministère s’assurera que les mesures incluent, outre tous les travailleurs du secteur du tourisme, les acteurs du secteur de l’artisanat, appelant à la nécessité de soutenir cette catégorie afin de surmonter cette crise.

I.N