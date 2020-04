LATB fait don de 3 millions de dinars pour le fonds 1818

L’ATB poursuit ses efforts dans la lutte contre la propagation du coronavirus, elle contribue de 3 MD au profit des autorités sanitaires en Tunisie.



Cette initiative vient à la suite de sa participation dans l’enveloppe collective du secteur bancaire ainsi que son parrainage de l’initiative de l’école nationale d’ingénieurs de Sousse « Yes, we breathe - باش التوانسة تعيش ».



L’ATB fait montre de son attitude d’entreprise citoyenne et responsable et prend à bras-le-corps son rôle social. Depuis le déclenchement de la crise, l’ATB n’épargne aucun effort pour contribuer à cet élan de solidarité nationale, fait preuve d’une conscience citoyenne et bienveillante et continuera à confirmer son engagement pour venir en aide à la communauté.